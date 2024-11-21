В Україні зросло виробництво крафтового пива — Finance.ua

В Україні зросло виробництво крафтового пива Сьогодні 04:41 — Казна та Політика

В Україні зросло виробництво крафтового пива

За 2023 рік виробництво крафтового пива зросло на 19%. Проте показники ще не досягли довоєнного рівня. Про це повідомляє newfood, пише agronews.ua

Як зазначають аналітики компанії Pro-Consulting, рівень конкуренції на ринку крафтового пива є вищим за середній, з високим ризиком виходу нових гравців та сильною внутрішньогалузевою конкуренцією.

Основними каналами збуту є продаж в закладах громадського харчування та спеціалізовані магазини. Також, внаслідок пандемічних обмежень у 2020−21 рр. досить розвинувся канал збуту через онлайн магазин виробника та спеціалізовані онлайн магазини. Проте, частка таких покупок онлайн залишається незначною.

Деякі виробники обмежуються спеціалізованими магазинами, проте більшість має диверсифіковані канали збуту. Експерти зазначають загальну низьку представленість крафтового пива в мережевому ритейлі. Можливою причиною називають незацікавленість ритейлерів та невигідні умови співпраці для виробників.

Відзначимо, що один з лідерів пивного ринку компанія PJSC Carlsberg Ukraine навесні цього року відкрила локальну мініпивоварню Klepka на території музейно-культурного комплексу «Львіварня» у Львові, що спеціалізується на крафтових сортах. В компанії зазначають, що пивоварня себе окупає і має позитивні відгуки від клієнтів.

Загалом обсяги виробництва пива в Україні зросли на 9% у 2023 році. А за 9 місяців 2024 року — на 5% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, і становили 110 млн дал.

Серед викликів, з якими доводиться стикатися виробникам в Україні: скорочення попиту, зменшення чисельності населення, постійне зростання цін, проблеми з електроенергією та логістикою, дефіцит персоналу.

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agronews За матеріалами:

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