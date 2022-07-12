В Україні знижуються ціни на пшеничне борошно — Finance.ua

В Україні знижуються ціни на пшеничне борошно Вчора 06:54 — Аграрний ринок

Згідно з даними ІА « АПК-Інформ », в Україні на ринку пшеничного борошна після деякої стабілізації відновилась знижувальна цінова динаміка.

Тиск на ціни чинили значне здешевлення сировини для переробки й зниження попиту з боку деяких ключових споживачів, які сформували достатні обсяги продукту для роботи в середньостроковій перспективі. Також превалюванню пропозиції над попитом на ринку сприяє висока конкуренція між виробниками поруч із практично повною відсутністю експорту борошна.

Так, станом на 8 липня більшість переробників фіксують ціни пропозицій на борошно вищого і 1 ґатунку в діапазоні 10600-12600 та 10300-12300 грн/т EXW відповідно, що на 300-700 грн/т нижче показників кінця минулого тижня. Зазначимо, що поодинокі продавці озвучували ціни пропозицій у межах 12800-13000 грн/т і 12500-12600 грн/т EXW, продовжуючи працювати на сировині, що була закуплена за більш високими цінами.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.