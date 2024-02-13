В Україні знову почало дорожчати пальне — Finance.ua

В Україні знову почало дорожчати пальне Сьогодні 06:49 — Енергетика

В Україні знову почало дорожчати пальне

Після незначного здешевлення на АЗС знову почало дорожчати пальне. Про це повідомляє enkorr

«З 5 по 12 лютого мережі середнього і нижчого цінового діапазону почали підвищувати роздрібні ціни на світлі нафтопродукти. Цьому сприяла висхідна динаміка цін на пальне в дрібному гурті», — йдеться у повідомленні.

Протягом звітного періоду найбільше здорожчав А-95 в мережах VostokGaz і «Фактор" — на 1 грн/л — до 48,49 грн/л і 48,50 грн/л відповідно, дизель — в мережі «Укрнафта» — на 1 грн/л, до 49,90 грн/л.

На 0,50 грн/л збільшилася вартість пального в мережах Chipo і VST: ціна на бензин марки А-95 зросла до 50,02 грн/л і 50,40 грн/л, ДП — до 49,85 грн/л і 49,70 грн/л, відповідно.

У мережі «БРСМ-Нафта» середня вартість А-95 зросла на 0,07 грн/л, до 48,13 грн/л, дизельного пального — на 0,29 грн/л, до 47,78 грн/л.

Почали зростати ціни на пальне і в мережі групи «Приват»: в середньому А-95 здорожчав на 0,44 грн/л, дизельне пальне — на 0,81 грн/л.

Згідно моніторингу Консалтингової групи «А-95», із 5 по 12 лютого середня вартість бензину марки А-95 збільшилася на 0,13 грн/л, до 50,85 грн/л, А-95+ — на 0,05 грн/л, до 54,30 грн/л, дизельного пального — на 0,24 грн/л, до 51,07 грн/л.

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