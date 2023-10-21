В Україні значно подорожчав автомобільний газ — Finance.ua

В Україні значно подорожчав автомобільний газ Сьогодні 03:05 — Енергетика

Вартість автомобільного газу на торгах Української енергетичної біржі 18 жовтня значно збільшилась і подекуди сягнула 45 500 грн/т.

Так, середня вартість газу «Укргазвидобування» виросла на 3 992 грн/т і становила 45 105 грн/т, «Укрнафти» — на 3 589 грн, до 44 820 грн/т. При цьому українські виробники збільшили пропозицію ресурсу на 13% відносно попереднього аукціону. На аукціоні приватних виробників газ здорожчав на 2 880 грн, до 43 920 грн/т.

Таким чином, середня вартість газу державних виробників значно перевищила імпортний паритет для регіонів, західніших від столичного. Разом з тим обмежений доступ до закордонного ресурсу призвів до ажіотажу на внутрішніх торгах.

«Ми очікували ріст цін у межах 1 000−1 500 грн/т, але здорожчання виявилося більшим. На це вплинув ажіотажний попит на український ресурс, який спричинено здебільшого затримками на кордоні», — прокоментували експерти.

Як зазначається, основний стрибок попиту на аукціонах відбувся завдяки великим мережам, які перестраховуються на випадок більших затримок постачань з-за кордону. З опитаних невеликих імпортерів на аукціоні 18 жовтня майже ніхто не купував ресурс через його надмірно високу ціну.

Раніше повідомлялось, раніше у Раді пропонували суттєво підвищити ставки акцизу на автогаз.

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MMR За матеріалами:

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