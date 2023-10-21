В Україні значно подорожчав автомобільний газ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні значно подорожчав автомобільний газ

Енергетика
15
Вартість автомобільного газу на торгах Української енергетичної біржі 18 жовтня значно збільшилась і подекуди сягнула 45 500 грн/т.
Так, середня вартість газу «Укргазвидобування» виросла на 3 992 грн/т і становила 45 105 грн/т, «Укрнафти» — на 3 589 грн, до 44 820 грн/т. При цьому українські виробники збільшили пропозицію ресурсу на 13% відносно попереднього аукціону. На аукціоні приватних виробників газ здорожчав на 2 880 грн, до 43 920 грн/т.
Таким чином, середня вартість газу державних виробників значно перевищила імпортний паритет для регіонів, західніших від столичного. Разом з тим обмежений доступ до закордонного ресурсу призвів до ажіотажу на внутрішніх торгах.
«Ми очікували ріст цін у межах 1 000−1 500 грн/т, але здорожчання виявилося більшим. На це вплинув ажіотажний попит на український ресурс, який спричинено здебільшого затримками на кордоні», — прокоментували експерти.
Як зазначається, основний стрибок попиту на аукціонах відбувся завдяки великим мережам, які перестраховуються на випадок більших затримок постачань з-за кордону. З опитаних невеликих імпортерів на аукціоні 18 жовтня майже ніхто не купував ресурс через його надмірно високу ціну.
Раніше повідомлялось, раніше у Раді пропонували суттєво підвищити ставки акцизу на автогаз.
До речі, якщо ви потрапили в непередбачувану ситуацію на дорозі, Finance.ua може вам допомогти. Ми пропонуємо послуги Асистансу: евакуацію авто з місця ДТП/поломки, аварійне відкриття дверей, запуск двигуна та інше. Купуйте онлайн карту Assistance та отримуйте цілодобову підтримку в дорозі
За матеріалами:
MMR
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.