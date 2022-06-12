В Україні збільшується ліміт виплат за європротоколом — Finance.ua

В Україні збільшується ліміт виплат за європротоколом

Вчора 15:16 — Особисті фінанси

В Україні збільшується ліміт виплат за європротоколом

Ліміт (максимальний розмір) виплати за шкоду, заподіяну майну потерпілих, у разі оформлення ДТП з використанням європротоколу, з 1 липня поточного року буде збільшено до 80 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба Моторно-транспортного страхового бюро України.

Нагадаємо, чинний ліміт становить 50 тис. грн.

Новий розмір ліміту діятиме для всіх договорів ОСЦПВ , незалежно від дати їх укладання.

Навіщо це? Підвищення максимального розміру виплат за європротоколом дасть змогу більшій кількості постраждалих у ДТП осіб оформити ДТП та отримати страхову виплату без необхідності викликати на місце аварії представників Національної поліції, часто залучених до оборони країни під час дії воєнного стану. Адже за оцінками МТСБУ, зараз у більше, ніж в 95% страхових подій за ОСЦПВ розмір шкоди не перевищує 80 тис. грн.

Загалом, у 1 кв. 2022 р. кількість вимог, врегульованих за європротоколом, становила 12,3 тис. шт., сума виплат — 144 млн грн. Питома вага вимог, врегульованих за європротоколом у загальній кількості сплачених вимог суттєво зросла і склала 39% (+3 в.п), а у загальній сумі виплат — 20,5% (+2,3 в.п.).

Коли можна скористатися європротоколом

Бюро звертає увагу автовласників, що скористатися європротоколом (в паперовій чи електронній формі) вони можуть за певних обставин:

учасниками ДТП є не більше 2-х транспортних засобів,

відсутні травмовані (загиблі) в ДТП люди,



водії-учасники ДТП мають поліси ОСЦПВ,



наявна згода водіїв транспортних засобів-учасників щодо обставин ДТП,



у водіїв відсутні ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або перебування під впливом лікарських препаратів.



У разі невиконання хоча б однієї з зазначених умов виклик відповідного підрозділу Національної поліції для оформлення ДТП є обов’язковим.

Також нагадуємо, що за відсутності в аварії потерпілих, яким завдано шкоди життю або здоров’ю, і за умови, що транспортні засоби можуть безпечно рухатися, та неможливості виїзду представників Національної поліції на місце ДТП, за наявності взаємної згоди в оцінці обставин скоєного ДТП згідно п. 2.11. Правил дорожнього руху водії можуть прибути до найближчого поста або до органу Національної поліції для оформлення відповідних матеріалів, попередньосклавши схему пригоди та поставивши підписи під нею.{Абзац перший пункту 2.11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 161 від 22.03.2017}

До речі, обрати обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності можна прямо на Finance.ua.

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