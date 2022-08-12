В Україні запустили Державний аграрний реєстр для допомоги фермерам — Finance.ua

В Україні запустили Державний аграрний реєстр для допомоги фермерам Вчора 17:49 — Аграрний ринок

В Україні запустили Державний аграрний реєстр для допомоги фермерам

ВУкраїні запрацювала онлайн—платформа Державний аграрний реєстр (ДАР) для аграріїв. Найближчим часом там зʼявляться перші програми допомоги дрібним фермерам, які вирощують сільськогосподарські культури або тримають корів, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

ДАР — це єдиний цифровий хаб для українських агровиробників, зазначають в міністерстві. Платформа працює подібно до реєстрів сільгоспвиробників, які існують у країнах—членах ЄС.

Незабаром в ДАР з’являться перші програми підтримки завдяки фінансовій допомозі ЄС, зазначив міністр агрополітики Микола Сольський. Він закликав міжнародних партнерів приєднуватися до платформи, щоб підтримати агровиробників України.

Запуск реєстру є важливим кроком на шляху підготовки України до членства в ЄС, вважає керівник відділу співробітництва Представництва ЄС в Україні Фредерік Куне. Також, за його словами, ДАР надає потужний аналітичний інструмент для аналізу фактичного стану виробництва та статусу виробників.

Агровиробники, зареєстровані в реєстрі, зможуть подати заявку на отримання державних субсидій, цільових, субсидованих кредитних програм, а також позик і технічної допомоги від ЄС та інших міжнародних донорів.. У реєстрі аграрії зможуть у режимі реального часу отримати доступ до інформації про наявні програми державної підтримки та подати заявку на них онлайн. Під час реєстрації фермер також зможе перевірити в особистому електронному кабінеті дані про свою діяльність, земельні ділянки, тварин тощо.

Зареєструватися в ДАР можуть виробники агропродукції незалежно від розміру, організаційно-правової форми чи напрямів діяльності, для цього потрібен лише електронний підпис.

Довідка Finance.ua:

Державний аграрний реєстр — це автоматизована електронна система, створена Мінагрополітики за технічної допомоги Європейського Союзу для ефективного і прозорого розподілу та адміністрування усіх видів підтримки для українських аграріїв, що надаються в межах державних програм, у вигляді грантів від міжнародних партнерів, а також будь—яких інших видів технічної допомоги;

протягом останніх трьох років Європейський Союз підтримував впровадження Державного аграрного реєстру в Україні. Завдяки технічній та фінансовій допомозі ЄС уряд розробив відповідне програмне забезпечення та провів два пілотні впровадження перед загальнонаціональним запуском у серпні 2022 року.



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