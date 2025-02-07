В Україні запровадили аварійні відключення: де не буде світла — Finance.ua

В Україні запровадили аварійні відключення: де не буде світла
Як пише Укренерго, сьогодні в Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Черкаській (частково) вимушено були застосовані аварійні відключення.
Причина застосування аварійних відключень — це наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти генерації та передачі електроенергії.
Першочергово відключаються промислові споживачі (там, де це можливо).
Наразі обмеження не застосовується для побутових споживачів (за іншими аварійними ситуаціями в мережах обленерго).
ГАВ скасовуються відразу, як тільки це дозволяє ситуація в енергосистемі.
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