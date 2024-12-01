В Україні запровадять незвичні світлофори нового стандарту: що зміниться — Finance.ua

В Україні запровадять незвичні світлофори нового стандарту: що зміниться Сьогодні 21:10 — Технології&Авто

В Україні запровадять незвичні світлофори нового стандарту: що зміниться

В Україні з 2025 року почнуть встановлювати нові світлофори сучасного зразка. Із 1 травня набуде чинності новий державний стандарт.

Про це повідомляє Telegram-канал Велосипедні міста|Bike City, посилаючись на наказ Українського науково-дослідного і навчального центру проблем стандартизації, сертифікації та якості.

Наказом вводиться Держстандарт ДСТУ 4092:2024 «Світлофори дорожні», який передбачає низку цікавих новацій. Зокрема, змінено відтінок зеленого сигналу — він стане смарагдовим, бо такий колір краще сприймається водіями.

Стрілки на світлофорах стануть шевронними — це покращить їх видимість. Крім того, таймери зворотного відліку планують встановлювати як на пішохідних, так і на транспортних світлофорах. Також впроваджуються нові кнопки виклику сигналу світлофору та пристрої звукового сповіщення.

Держстандарт також регулюватиме параметри велосипедних та велопішоходних світлофорів. Їх доповнять піктограмою велосипеда, а діаметр лінзи складе 100 мм для велосипедних доріжок і 200 мм — якщо світлофор встановлено над дорогою.

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