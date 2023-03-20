В Україні з'явився доступний британський електромобіль із запасом ходу 435 км (фото) — Finance.ua

В Україні з'явився доступний британський електромобіль із запасом ходу 435 км (фото) Сьогодні 22:01 — Технології&Авто

В Україні з'явився доступний британський електромобіль із запасом ходу 435 км (фото)

В Україну привезли новий MG 4 2023. Електричний хетчбек уже з’явився у Києві. Про це повідомляє офіційний сайт MG в Україні.

Електромобіль MG 4 — 4,3-метровий хетчбек С-класу, що став дешевшою альтернативою Nissan Leaf та Volkswagen ID.3. Ціна MG 4 в Україні стартує з 986 730 гривень.

Авто відрізняється гранованим дизайном з вираженим носом, розкосими фарами і високою віконною лінією даху. Вузьке заднє скло прикрите спойлером.

У салоні встановлені невеликий віртуальний щиток приладів та 10-дюймовий тачскрін. У авто є оригінальна дворівнева центральна консоль. Об’єм багажника становить 363-1177 л.

Електромобіль MG4 в Україні запропонують у двох версіях. Базовий варіант STD отримав доступ без ключа, клімат-контроль, парктронік, датчик світла. Також передбачені адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання у смузі та контролю «сліпих» зон.

Версія Luxury додає електропривод сидіння водія, підігрів крісел, бездротову зарядку для смартфонів, камери кругового огляду та супутникову навігацію.

Окрім того, версії відрізняються силовими установками. MG 4 STD отримав двигун на 170 к. с. та батарею ємністю 51 кВт∙год. Він розганяється до 100 км/год за 7,7 с і має запас ходу 350 км.

У версії Luxury встановлені 204-сильний двигун і батарея на 64 кВт∙год. Такий електромобіль MG 4 важчий і повільніший (7,9 с до 100 км/год), зате може проїхати 435 км без підзарядки.

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