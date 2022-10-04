В Україні з'явилася монета на честь тероборони: як вона виглядає (фото) — Finance.ua

В Україні з'явилася монета на честь тероборони: як вона виглядає (фото)
Пам’ятні монети України поповняться черговим цінним екземпляром: з 3 жовтня в обігу з’явиться пам’ятна монета на честь Сил територіальної оборони ЗСУ. Її номінал — 10 грн, повідомляє пресслужба Національного банку.
Що відомо про монету:
- тираж монети — майже 10 млн штук;
- матеріал — метал на основі цинку з нікелевим покриттям;
- діаметр — 23,5 мм; вага — 6,4 грами;
- товщина — 2,3 мм;
- гурт — рифлений.
Зображення
На аверсі (лицьова сторона) монети розміщено її номінал і рік карбування, та:
- малий Державний Герб України;
- напис «Україна»;
- давньоруський орнамент;
- логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.
На реверсі (зворотний бік) — стилізоване зображення військовослужбовців Сил територіальної оборони ЗСУ, а також:
- напис «Готові до опору»;
- напис «Сили територіальної оборони ЗСУ».
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