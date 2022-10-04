В Україні з'явилася монета на честь тероборони: як вона виглядає (фото) — Finance.ua

В Україні з'явилася монета на честь тероборони: як вона виглядає (фото) Вчора 09:19 — Казна та Політика

Пам’ятні монети України поповняться черговим цінним екземпляром: з 3 жовтня в обігу з’явиться пам’ятна монета на честь Сил територіальної оборони ЗСУ. Її номінал — 10 грн, повідомляє пресслужба Національного банку.

Що відомо про монету:

тираж монети — майже 10 млн штук;

матеріал — метал на основі цинку з нікелевим покриттям;

діаметр — 23,5 мм; вага — 6,4 грами;

товщина — 2,3 мм;

гурт — рифлений.

Зображення

На аверсі (лицьова сторона) монети розміщено її номінал і рік карбування, та:

малий Державний Герб України;

напис «Україна»;

давньоруський орнамент;

логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.

На реверсі (зворотний бік) — стилізоване зображення військовослужбовців Сил територіальної оборони ЗСУ, а також:

напис «Готові до опору»;

напис «Сили територіальної оборони ЗСУ».

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