В Україні з'явилася монета на честь тероборони: як вона виглядає (фото) — Finance.ua
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В Україні з'явилася монета на честь тероборони: як вона виглядає (фото)

Казна та Політика
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Пам’ятні монети України поповняться черговим цінним екземпляром: з 3 жовтня в обігу з’явиться пам’ятна монета на честь Сил територіальної оборони ЗСУ. Її номінал — 10 грн, повідомляє пресслужба Національного банку.

Що відомо про монету:

  • тираж монети — майже 10 млн штук;
  • матеріал — метал на основі цинку з нікелевим покриттям;
  • діаметр — 23,5 мм; вага — 6,4 грами;
  • товщина — 2,3 мм;
  • гурт — рифлений.

Зображення

На аверсі (лицьова сторона) монети розміщено її номінал і рік карбування, та:
  • малий Державний Герб України;
  • напис «Україна»;
  • давньоруський орнамент;
  • логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.
В Україні з'явилася монета на честь тероборони: як вона виглядає (фото)
На реверсі (зворотний бік) — стилізоване зображення військовослужбовців Сил територіальної оборони ЗСУ, а також:
  • напис «Готові до опору»;
  • напис «Сили територіальної оборони ЗСУ».
За матеріалами:
Фокус
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