В Україні з початку року виробництво пива зросло на 6,9% — Finance.ua

В Україні з початку року виробництво пива зросло на 6,9% Сьогодні 06:03 — Казна та Політика

За січень — березень 2025 року в Україні виробництво пива зросло на 6,9% порівняно з аналогічним періодом торік.

«Експертна оцінка обсягу виробництва пива по Україні (крім пива безалкогольного із вмістом спирту до 0,5 об. %) за 3 місяці 2025 року складає — 29,0 млн дал, та становить 106,9% до аналогічного періоду 2024 року», — йдеться у повідомленні.

За інформацією галузевих аналітиків, у січні-березні цього року обсяги виробництва пива в Україні скоротились на 21,9%, порівняно з відповідним періодом 2021 року.

Як повідомлялось, українські броварі торік виготовили 140 млн дал пива, що на 4,8% більше від показника 2023 року.

Укрінформ За матеріалами:

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