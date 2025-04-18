В Україні з початку року виробництво пива зросло на 6,9% — Finance.ua
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В Україні з початку року виробництво пива зросло на 6,9%

Казна та Політика
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За січень — березень 2025 року в Україні виробництво пива зросло на 6,9% порівняно з аналогічним періодом торік.
Про це повідомляє пресслужба галузевої організації пивоварів «Укрпиво».
«Експертна оцінка обсягу виробництва пива по Україні (крім пива безалкогольного із вмістом спирту до 0,5 об. %) за 3 місяці 2025 року складає — 29,0 млн дал, та становить 106,9% до аналогічного періоду 2024 року», — йдеться у повідомленні.
За інформацією галузевих аналітиків, у січні-березні цього року обсяги виробництва пива в Україні скоротились на 21,9%, порівняно з відповідним періодом 2021 року.
Як повідомлялось, українські броварі торік виготовили 140 млн дал пива, що на 4,8% більше від показника 2023 року.
За матеріалами:
Укрінформ
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