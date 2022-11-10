В Україні відновили роботу 88% торгових центрів — Finance.ua
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В Україні відновили роботу 88% торгових центрів

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Станом на початок листопада в Україні працюють 88% торгових центрів. Не працюють 10% торгових площ (590 000 квадратних метрів), більшу частину з них пошкоджено. Без урахування ТЦ на окупованих територіях, працює зараз 241 торговий центр.
Про це йдеться у дослідженні Української Ради торгових центрів.
У квітні працювали лише 102 торгові центри.
«Майже 140 відновили свою роботу за період травень-жовтень. Зокрема, частково або повністю повернулися до роботи деякі значно пошкоджені ТЦ. Наприклад, Lavina Mall і Retroville у Києві чи Nikolsky й Дафі в Харкові. Загалом в Україні пошкоджені були 27 торгових центрів загальною площею більше мільйон квадратних метрів», — йдеться в дослідженні.
Найбільша частка ТЦ, які не працюють, залишається в східних областях України. Незважаючи на відновлення роботи ТРЦ Nikolsky в Харкові, у східному регіоні працюють тільки 29% торгових площ, 25% не працюють зовсім і 46% знаходяться на окупованій території.
Менше половини торгових площ працює також на півдні України (48%). Тут на окупованій території поки залишається 37% торгових площ. У столиці все ще зачинені тільки 5% торгових площ в ТЦ, переважно в ТРЦ Ocean Plaza.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
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