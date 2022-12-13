В Україні відкриють регіональний офіс ОЕСР: чим займеться — Finance.ua

В Україні відкриють регіональний офіс ОЕСР: чим займеться Сьогодні 09:35 — Казна та Політика

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 12 грудня у Парижі підписав угоду, яка офіційно дає підставу для запуску у Києві так званого «Офісу зв’язку» Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Про це повідомляє Telegram керівника уряду.

Оскільки Україна визнана потенційним членом ОЕСР, офіс попередньо функціонуватиме до 2026 року для підтримки України на етапі відновлення після війни.

Символічно, що ОЕСР була співавтором Плану Маршала і тепер допомагає розробити План відновлення України.

«Цього місяця ми також отримали опис положень програми ОЕСР, яка допоможе впровадити стандарти Організації в різних галузях. Готові спільно розпочати її підготовку, щоб якнайшвидше приєднатися до „клубу успішних країн“. Це стане маркером готовності України до вступу до ЄС і буде сприяти утвердженню держави як регіонального лідера», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що Україна може стати учасником робочої групи Організації економічного співробітництва та розвитку боротьби з хабарництвом. Таку ініціативу вже підтримали усередині групи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рада Організації економічного розвитку та співробітництва (ОЕСР) ухвалила рішення про негайне призупинення участі росії та білорусі в органах ОЕСР.

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