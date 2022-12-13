В Україні відкриють регіональний офіс ОЕСР: чим займеться — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні відкриють регіональний офіс ОЕСР: чим займеться

Казна та Політика
11
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 12 грудня у Парижі підписав угоду, яка офіційно дає підставу для запуску у Києві так званого «Офісу зв’язку» Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
Про це повідомляє Telegram керівника уряду.
Оскільки Україна визнана потенційним членом ОЕСР, офіс попередньо функціонуватиме до 2026 року для підтримки України на етапі відновлення після війни.
Символічно, що ОЕСР була співавтором Плану Маршала і тепер допомагає розробити План відновлення України.
«Цього місяця ми також отримали опис положень програми ОЕСР, яка допоможе впровадити стандарти Організації в різних галузях. Готові спільно розпочати її підготовку, щоб якнайшвидше приєднатися до „клубу успішних країн“. Це стане маркером готовності України до вступу до ЄС і буде сприяти утвердженню держави як регіонального лідера», — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що Україна може стати учасником робочої групи Організації економічного співробітництва та розвитку боротьби з хабарництвом. Таку ініціативу вже підтримали усередині групи.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рада Організації економічного розвитку та співробітництва (ОЕСР) ухвалила рішення про негайне призупинення участі росії та білорусі в органах ОЕСР.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.