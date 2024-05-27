В Україні різко подорожчала популярна садова ягода — Finance.ua
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В Україні різко подорожчала популярна садова ягода

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В Україні різко подорожчала популярна садова ягода
В Україні різко подорожчала популярна садова ягода
Наразі якісну суницю садову на ринку пропонують до продажу по 65−100 грн/кг ($1,63−2,51/кг), що в середньому на 27% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня, повідомляє EastFruit.
За словами аналітиків, прохолодна погода, яка спостерігалася в основних регіонах вирощування цієї ягоди, не сприяла швидкому дозріванню місцевої суниці садової, що й дало змогу місцевим садівникам підвищити ціни на свою продукцію. Наразі пропозиція суниці садової з місцевих господарств поки що вельми малооб'ємна.
Експерти також зазначають, що ціна на суницю садову в Україні сьогодні в середньому на 23% вища, ніж в аналогічний період минулого року.
За словами операторів ринку, ціна на суницю садову, ймовірно, буде знижуватися в міру збільшення пропозиції цієї ягоди з місцевих господарств. Крім того, тиск на ринок чинять стабільні поставки дешевшої імпортної суниці.
За матеріалами:
УНІАН
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