В Україні провели перші аукціони із закупівлі риби для ЗСУ — Finance.ua
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В Україні провели перші аукціони із закупівлі риби для ЗСУ

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У «Prozorro.Продажі» відбулися перші аукціони з постачання рибної продукції вітчизняного виробництва для забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.
Як йдеться в повідомленні, аукціони відбувалися в межах оновленої моделі постачання 3PL продукції на потреби ЗСУ, і були оголошені Державним оператором тилу.
Вся риба буде поставлена для забезпечення військовослужбовців ЗСУ, які служать в Києві та Київській області.
На аукціоні були представлені чотири лоти.
  • Лот № 1 «Сайда, тріска» — аукціон не відбувся, не подався жоден учасник.
  • Лот № 2 «Товстолоб» (26,8 тис грн) подалися 2 учасника (ПП «Посейдон плюс», ТОВ «Чорномор Морепродукт»). Переможець — ПП «Посейдон плюс» (26,3 тис грн).
  • Лот № 3 «Короп» (70,4 тис грн) подалися 3 учасника (ПП «Посейдон Плюс», ТОВ «Чорномор Морепродукт», ТОВ «Фішман Трейдинг»). Переможець — ПП «Посейдон Плюс» (66,4 тис грн).
  • Лот № 4 «Форель» (693 тис грн). Переможець ТОВ «Фішман Трейдинг» (663 тис грн). Був лише один учасник.
«Нагадаю, у 2024 році в Україні закуплено іноземної риби більш як на 1 мільярд доларів. Сьогодні вітчизняні виробники готові закривати державні замовлення українською рибою. Ми бачимо реальний потенціал нашої рибної галузі — і будемо його розвивати», — розповів міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.
За матеріалами:
Економічна Правда
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