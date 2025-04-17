В Україні провели перші аукціони із закупівлі риби для ЗСУ — Finance.ua

В Україні провели перші аукціони із закупівлі риби для ЗСУ Сьогодні 13:15

У «Prozorro.Продажі» відбулися перші аукціони з постачання рибної продукції вітчизняного виробництва для забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Як йдеться в повідомленні, аукціони відбувалися в межах оновленої моделі постачання 3PL продукції на потреби ЗСУ, і були оголошені Державним оператором тилу.

Вся риба буде поставлена для забезпечення військовослужбовців ЗСУ, які служать в Києві та Київській області.

На аукціоні були представлені чотири лоти.

Лот № 1 «Сайда, тріска» — аукціон не відбувся, не подався жоден учасник.

Лот № 2 «Товстолоб» (26,8 тис грн) подалися 2 учасника (ПП «Посейдон плюс», ТОВ «Чорномор Морепродукт»). Переможець — ПП «Посейдон плюс» (26,3 тис грн).

Лот № 3 «Короп» (70,4 тис грн) подалися 3 учасника (ПП «Посейдон Плюс», ТОВ «Чорномор Морепродукт», ТОВ «Фішман Трейдинг»). Переможець — ПП «Посейдон Плюс» (66,4 тис грн).

Лот № 4 «Форель» (693 тис грн). Переможець ТОВ «Фішман Трейдинг» (663 тис грн). Був лише один учасник.

«Нагадаю, у 2024 році в Україні закуплено іноземної риби більш як на 1 мільярд доларів. Сьогодні вітчизняні виробники готові закривати державні замовлення українською рибою. Ми бачимо реальний потенціал нашої рибної галузі — і будемо його розвивати», — розповів міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Економічна Правда За матеріалами:

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