В Україні почали продавати нерухомість за стейблкойни — Finance.ua
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В Україні почали продавати нерухомість за стейблкойни

Вчора 18:36Фінтех і Картки
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Група компаній DIM перша серед українських забудовників дозволила клієнтам купувати нерухомість за стейблкойни.
На початковому етапі впровадження проекту платежі приймаються у чотирьох монетах: USDC, USDT, BUSD, DAI. Згодом цей список розширять.
Купити нерухомість за стейблкойни можна у всіх житлових комплексах групи компаній DIM. Авторизовані агенти оформлять договір купівлі-продажу відповідно до чинного законодавства України.
Надалі забудовник планує перейти на екосистему Web 3.0, що дозволить записувати угоди у блокчейн, впроваджувати смарт-контракти та видавати угоди про право власності у вигляді NFT.
«Інвестори зможуть легко отримувати інформацію про транзакції та права власності на кожен об’єкт», — прокоментували в групі компаній DIM.
За матеріалами: Forklog
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