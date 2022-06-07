В Україні почали продавати нерухомість за стейблкойни — Finance.ua

В Україні почали продавати нерухомість за стейблкойни

Вчора 18:36 — Фінтех і Картки

Група компаній DIM перша серед українських забудовників дозволила клієнтам купувати нерухомість за стейблкойни.

На початковому етапі впровадження проекту платежі приймаються у чотирьох монетах: USDC, USDT, BUSD, DAI. Згодом цей список розширять.

Купити нерухомість за стейблкойни можна у всіх житлових комплексах групи компаній DIM. Авторизовані агенти оформлять договір купівлі-продажу відповідно до чинного законодавства України.

Надалі забудовник планує перейти на екосистему Web 3.0, що дозволить записувати угоди у блокчейн, впроваджувати смарт-контракти та видавати угоди про право власності у вигляді NFT.

«Інвестори зможуть легко отримувати інформацію про транзакції та права власності на кожен об’єкт», — прокоментували в групі компаній DIM.

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