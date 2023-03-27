В Україні планують на законодавчому рівні закріпити середню швидкість мобільного інтернету — Finance.ua

В Україні планують на законодавчому рівні закріпити середню швидкість мобільного інтернету Сьогодні 00:06 — Технології&Авто

В Україні планують на законодавчому рівні закріпити середню швидкість мобільного інтернету

Міністр Михайло Федров заявив, що середня швидкість мобільного інтернету в Україні має бути щонайменше 2 Мбіт/сек.

«Цього мінімально достатньо, щоб зумитися з колегами зі смартфона в дорозі. Чи публікувати відео в Інстаграм та обмінюватися файлами без Wi-Fi. Така швидкість повинна бути в усіх населених пунктах та на дорогах, де є мобільний звʼязок. У містах фактичний показник значно вищий, а от у деяких селах — навпаки, через меншу кількість базових станцій», — написав він.

Федоров зазначив, що швидкість — один із показників, який оператори використовують як конкурентну перевагу.

«Проте в новому Законі про електронні комунікації такого показника немає. Через це в подальшому держава не зможе перевіряти, чи дійсно усюди достатня швидкість завантаження. Зараз готуємо зміни до законодавства. Це дозволить державі контролювати швидкість. А вам -тестувати її та впливати на якість мобільного інтернету», — додав він.

УНІАН За матеріалами:

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