В Україні планують на законодавчому рівні закріпити середню швидкість мобільного інтернету — Finance.ua
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В Україні планують на законодавчому рівні закріпити середню швидкість мобільного інтернету

Технології&Авто
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В Україні планують на законодавчому рівні закріпити середню швидкість мобільного інтернету
В Україні планують на законодавчому рівні закріпити середню швидкість мобільного інтернету
Міністр Михайло Федров заявив, що середня швидкість мобільного інтернету в Україні має бути щонайменше 2 Мбіт/сек.
«Цього мінімально достатньо, щоб зумитися з колегами зі смартфона в дорозі. Чи публікувати відео в Інстаграм та обмінюватися файлами без Wi-Fi. Така швидкість повинна бути в усіх населених пунктах та на дорогах, де є мобільний звʼязок. У містах фактичний показник значно вищий, а от у деяких селах — навпаки, через меншу кількість базових станцій», — написав він.
Федоров зазначив, що швидкість — один із показників, який оператори використовують як конкурентну перевагу.
«Проте в новому Законі про електронні комунікації такого показника немає. Через це в подальшому держава не зможе перевіряти, чи дійсно усюди достатня швидкість завантаження. Зараз готуємо зміни до законодавства. Це дозволить державі контролювати швидкість. А вам -тестувати її та впливати на якість мобільного інтернету», — додав він.
За матеріалами:
УНІАН
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