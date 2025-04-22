В Україні оголосили аукціони з суборенди держземель під садівництво на 25 років — Finance.ua

В Україні оголосили аукціони з суборенди держземель під садівництво на 25 років Сьогодні 20:30 — Аграрний ринок

В Україні оголосили аукціони з суборенди держземель під садівництво на 25 років

ТОВ «Державний земельний банк» виставив на торги державні сільськогосподарські землі для вирощування багаторічних насаджень зі строком суборенди 25 років.

Ділянки під садівництво стануть доступні для користування в 10 областях країни.

«Суборенда державних сільгоспземель під багаторічні насадження надаватиметься строком на 25 років. Їх запускаємо спеціально під вирощування садів, ягідників, горіхів та інших нішевих культур. Це унікальний інструмент для фермерів та підприємств — можливість стабільного та довгострокового планування своєї діяльності. А також зручні й прозорі умови для тих, хто справді працює на землі», — підкреслив Віталій Коваль, міністр аграрної політики та продовольства України.

Загалом у першому пулі планується передати в довгострокову суборенду 60 земельних ділянок загальною площею 803,7 гектара. Найбільше угідь — 37 — буде представлено на Закарпатті, їхня сумарна площа становить 252 га.

«Передача державних земель в користування під багаторічні насадження строком на 25 років — механізм, який надає аграріям стабільний ресурс для розвитку садівництва та вирощування нішевих культур, при цьому наповнюючи державний та місцеві бюджети. Ми прагнемо не просто передати землю в користування, а стимулювати сталий розвиток аграрного сектору в різних регіонах країни. Відкрито, цифровізовано і доступно для всіх охочих — як для фермерів, так і для великих компаній», — зазначив Ігор Тимошенко, заступник голови Фонду державного майна України.

Перші три ділянки вже доступні для суборенди на Житомирщині, у Коростенському районі. Їхні площі варіюються від 4,2 до 33 гектарів. А середня стартова вартість становить від 2000 грн за гектар.

«Ділянки під багаторічні насадження, які ми виставляємо на аукціони, мають середню площу від 8 до 15 гектарів. Такі розміри угідь є оптимальними для вирощування садів, ягідників, горіхів чи інших нішевих культур. Їх стартова вартість, як і переважно для всіх державних сільгоспземель, становить 12% від нормативної грошової оцінки. Однак реальну ринкову вартість ділянок під багаторічні насадження дізнаємось вже в ході торгів», — розповів Ярослав Ярославський, генеральний директор ТОВ «Державний земельний банк».

Знайти потрібні землі можна на інтерактивній мапі «Земельного банку», відфільтрувавши угіддя за видом призначення. Участь в аукціонах можуть брати як фізичні, так і юридичні особи. Для цього необхідно обрати лот на мапі, зареєструватися на одному з електронних майданчиків, підключених до системи «Прозорро.Продажі», подати заявку, завантажити обов’язкові документи через електронний кабінет та сплатити реєстраційний і гарантійний внески.

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