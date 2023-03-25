В Україні офіційно обмежили термін служби в лавах ЗСУ — Finance.ua

В Україні офіційно обмежили термін служби в лавах ЗСУ Вчора 13:12 — Казна та Політика

В Україні триває війна, а разом з нею продовжується загальна мобілізація до лав армії. Громадяни, які пішли до війська з початком повномасштабної війни, перебувають там уже понад рік. Який, за законом України, максимальний термін служби в армії, про це пише Кадровик.

Скільки максимально можуть служити українці

Терміни служби для громадян України встановлені статтею 23 Закону України від 25 березня 1992 року № 2232-XII «Про військовий обов’язок і військову службу» (далі — Закон № 2232), а демобілізація (звільнення з військової служби) може відбутись на підставах, зазначених у статті 26 Закону № 2232. Або ж це може статись у разі видання Наказу Президента України про демобілізацію військовослужбовців. Крім того, демобілізація може також відбутись за умов скасування воєнного стану в країні.

Варто зазначити, що Законом № 2232 передбачено призупинення військової служби у разі добровільної здачі військовослужбовця в полон та/чи дезертирства.

Термін служби в лавах Збройних Сил залежить від посади військовослужбовця.

Можна виділити 7 категорій:

до 1 року — такий термін служби передбачений для осіб, які були призвані на строкову службу та мають завершену вищу освіту та ступінь магістра;

до 18 місяців — термін служби, який передбачений для солдат, матросів, сержантів та старшин, які несуть строкову службу в лавах ЗСУ або інших військових формуваннях України;

до 3 років — термін служби для контрактників у званні «рядовий»;

від 3 до 5 років — термін служби для контрактників у лавах армії сержантами та старшинами;

від 2 до 5 років — термін служби для громадян, які отримали первинне військове звання після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або у порядку атестування осіб для присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу;

1 — 5 років — термін служби для всіх інших громадян;

10 років — термін служби для громадян за спеціальностями льотного складу авіації.

Варто зазначити, що під час воєнного стану військовослужбовець за бажанням може продовжити термін своєї служби до 10 років, але не довше за граничний вік для несення служби.

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