В Україні очікується скорочення виробництва агропродукції на 40-70% - Мінагро — Finance.ua
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В Україні очікується скорочення виробництва агропродукції на 40-70% - Мінагро

Вчора 07:38Аграрний ринок
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В Україні очікується скорочення виробництва агропродукції на 40-70% - МінагроВ Україні очікується скорочення виробництва агропродукції на 40-70% - Мінагро
Через війну в Україні, яку розв’язала російська федерація, сільське господарство зазнає збитків щодня. При цьому зараз складно порахувати конкретну цифру втрат.
Про це в інтерв’ю виданню Adnkronos заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.
«Ми вже розуміємо, що посів зменшиться на 20-30%. Відповідно це призведе до нижчої якості посіву, а значить, і врожайності. За попередніми підрахунками, 20-30% посівних площ залишаться незасіяними. Точну цифру можна буде назвати наприкінці травня, коли закінчиться посівна», — говорить він.
Сольський додав, що наразі складно назвати кількість урожаю, яку отримає Україна.
«Конкретні цифри назвати складно. Очікуємо на суттєві показники щодо овочевих культур. Багато аграрії міняють культуру. Наприклад, сіячі кукурудзи цього року переходять на соняшник. Відповідно, урожай кукурудзи знизиться. Натомість виросли посіви сої, ріпаку, ярого ячменю. За попередніми оцінками, загальний спад виробництва становить від 40 до 70% залежно від продукту та ситуації в окремому регіоні», — уточнив він.
За матеріалами: Діло
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