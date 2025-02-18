В Україні найближчими днями розпочне роботу місія МВФ — Finance.ua

В Україні найближчими днями розпочне роботу місія МВФ Сьогодні 11:32 — Казна та Політика

В Україні найближчими днями розпочне роботу місія МВФ

Міністр фінансів України Сергій Марченко та директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва обговорили підготовку до сьомого перегляду програми EFF; очікується, що місія МВФ розпочнеться вже найближчими днями.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну за підсумками зустрічі посадовців в Аль-Ула (Саудівська Аравія).

Зазначається, що під час робочого візиту до міста міністр фінансів України Сергій Марченко та голова Національного банку України Андрій Пишний зустрілися з директоркою-розпорядницею МВФ. Зустріч відбулася на полях Конференції для ринків, що розвиваються.

Сторони обговорили стан економіки України та прогрес у виконанні умов за програмою розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF).

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«Мінфін спільно з командами Національного банку та МВФ продовжує працювати над впровадженням спільно визначених реформ. Ми успішно пройшли вже шість переглядів програми та працюємо над виконанням умов до сьомого перегляду і, як результат, отримання наступного траншу обсягом близько 917,5 млн дол. США», — зазначив Марченко.

За майже два роки дії програми розширеного фінансування Україна успішно завершила вже шість переглядів — вперше за історію співпраці з МВФ. Це дозволило залучити до держбюджету України близько 9,8 млрд дол. США з передбачених програмою на 2023 — 2027 роки 15,5 млрд дол. США.

У Мінфіні нагадали, що у 2025 році планується залучити 2,7 млрд дол. США від МВФ за результатами чотирьох квартальних переглядів.

Укрінформ За матеріалами:

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