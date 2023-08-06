В Україні можуть виписати штраф за «дякую» аварійкою — Finance.ua

В Україні можуть виписати штраф за «дякую» аварійкою Сьогодні 03:08 — Технології&Авто

В Україні можуть виписати штраф за «дякую» аварійкою

Згідно з Правилами дорожнього руху, аварійна світлова сигналізація використовується як попереджувальний сигнал і має чітко визначений порядок використання, який практично ідентичний у всіх країнах Європейського Союзу.

Цей сигнал повинен бути увімкнений:

При вимушеній зупинці на проїжджій частині;

При зупинці на вимогу поліцейського;

У разі засліплення водія світлом фар;

Під час руху автомобіля з технічними несправностями;

На транспортному засобі, що буксирується;

На транспортному засобі, який перевозить організовану групу дітей із розпізнавальним знаком «Діти»;

На всіх механічних транспортних засобах колони при зупинці їх на дорозі;

Під час дорожньо-транспортної пригоди (ДТП).

Слід зазначити, що у переліку не згадується використання аварійної світлової сигналізації як знак подяки або вибачення на дорозі. Використання сигналу в такий спосіб може розцінюватись як порушення ПДР.

За включення аварійної світлової сигналізації у невідповідних ситуаціях, як подяку або вибачення, водію може загрожувати штраф у розмірі 425 грн згідно з ч.2, ст. 120, ст. 125 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також водій може отримати усне попередження, але кінцеве рішення щодо покарання залежатиме від розсуду інспектора патрульної поліції.

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