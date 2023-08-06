В Україні можуть виписати штраф за «дякую» аварійкою — Finance.ua
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В Україні можуть виписати штраф за «дякую» аварійкою

Технології&Авто
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В Україні можуть виписати штраф за «дякую» аварійкою
В Україні можуть виписати штраф за «дякую» аварійкою
Згідно з Правилами дорожнього руху, аварійна світлова сигналізація використовується як попереджувальний сигнал і має чітко визначений порядок використання, який практично ідентичний у всіх країнах Європейського Союзу.
Цей сигнал повинен бути увімкнений:
  • При вимушеній зупинці на проїжджій частині;
  • При зупинці на вимогу поліцейського;
  • У разі засліплення водія світлом фар;
  • Під час руху автомобіля з технічними несправностями;
  • На транспортному засобі, що буксирується;
  • На транспортному засобі, який перевозить організовану групу дітей із розпізнавальним знаком «Діти»;
  • На всіх механічних транспортних засобах колони при зупинці їх на дорозі;
  • Під час дорожньо-транспортної пригоди (ДТП).
Слід зазначити, що у переліку не згадується використання аварійної світлової сигналізації як знак подяки або вибачення на дорозі. Використання сигналу в такий спосіб може розцінюватись як порушення ПДР.
За включення аварійної світлової сигналізації у невідповідних ситуаціях, як подяку або вибачення, водію може загрожувати штраф у розмірі 425 грн згідно з ч.2, ст. 120, ст. 125 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також водій може отримати усне попередження, але кінцеве рішення щодо покарання залежатиме від розсуду інспектора патрульної поліції.
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За матеріалами:
mmr.ua
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