В Україні хочуть звільнити від мобілізації ФОП та гіг-фахівців — Finance.ua

В Україні хочуть звільнити від мобілізації ФОП та гіг-фахівців Сьогодні 09:15

У Міністерстві економіки України розглядають можливість бронювання від мобілізації ФОП та гіг-фахівців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора департаменту економіки безпеки та оборони Мінекономіки Сергія Сметанка під час IT Ukraine Legal Conference

«Кожна галузь — унікальна, але ІТ-галузь — одна із найпотужніших і найважливіших в Україні. Ми розуміємо, що ФОП — це основна форма працевлаштування в ІТ. Знаємо, що є і гіг-спеціалісти. На жаль, зараз всі вони випали із системи», — розповів про проблему він.

Сметанко зазначив, що у законі чітко написано, що можуть бронюватися лише підприємства, установи й організації.

«Ми працюємо над цим питанням, думаємо про відповідні зміни до закону. Вже є певні напрацювання, але поки на робочому рівні», — зазначив директор департаменту.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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