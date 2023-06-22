В Україні хочуть звільнити від мобілізації ФОП та гіг-фахівців — Finance.ua

В Україні хочуть звільнити від мобілізації ФОП та гіг-фахівців
У Міністерстві економіки України розглядають можливість бронювання від мобілізації ФОП та гіг-фахівців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора департаменту економіки безпеки та оборони Мінекономіки Сергія Сметанка під час IT Ukraine Legal Conference.
«Кожна галузь — унікальна, але ІТ-галузь — одна із найпотужніших і найважливіших в Україні. Ми розуміємо, що ФОП — це основна форма працевлаштування в ІТ. Знаємо, що є і гіг-спеціалісти. На жаль, зараз всі вони випали із системи», — розповів про проблему він.
Сметанко зазначив, що у законі чітко написано, що можуть бронюватися лише підприємства, установи й організації.
«Ми працюємо над цим питанням, думаємо про відповідні зміни до закону. Вже є певні напрацювання, але поки на робочому рівні», — зазначив директор департаменту.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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