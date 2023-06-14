В Україні хочуть встановити надбавки держслужбовцям: кому та скільки — Finance.ua

В Україні хочуть встановити надбавки держслужбовцям: кому та скільки Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

В Україні хочуть встановити надбавки держслужбовцям: кому та скільки

Деякі народні депутати запропонували встановити надбавки прокурорам, які працюють у небезпечних зонах — районах проведення бойових дій. Також їм хочуть виплачувати одноразову грошову допомогу в конкретних випадках.

Про це йдеться в законопроєкті № 9380.

Документ внесли для ознайомлення лише 12 червня поточного року, тож його потенційного ухвалення чекати ще довго. Але одним із важливих пунктів ініціативи є зворотна дія закону, тобто його положення можна буде застосовувати до випадків, що сталися після 24 лютого 2022 року, а не лише з часу набуття ним чинності.

У пояснювальній записці зазначається, що прокурори на рівні з рятувальниками та іншими працівниками правоохоронних органів з початку повномасштабного вторгнення працюють на територіях активних бойових дій. Тож для них мають існувати надбавки до заробітної плати за виконання повноважень, пов’язаних із небезпекою для життя та здоров’я.

Передбачено такі зміни до ЗУ «Про прокуратуру»:

надбавки в розмірі 50% посадового окладу за безпосередню участь у проведенні слідчих чи інших процесуальних дій у кримінальних провадженнях;

право на одноразову грошову допомогу в разі загибелі (смерті), інвалідності чи втрати працездатності без встановлення інвалідності, якщо ці стани виникли внаслідок роботи в районі ведення воєнних дій.

Тож якщо законопроєкт ухвалять у його нинішньому вигляді, тоді прокурори можуть розраховувати на надбавки та грошове забезпечення починаючи з 24 лютого 2022 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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