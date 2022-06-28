В Україні арештували майно «РусАЛу» та «Ростєху» — Finance.ua

В Україні арештували майно «РусАЛу» та «Ростєху» Вчора 10:31 — Фондовий ринок

В Україні арештували майно російських холдингових компаній на 4,5 млрд грн, повідомляє Офіс генерального прокурора

Встановлені в тому числі приховані в офшорних юрисдикціях активи російських корпорацій, які могли використовуватись у підривній діяльності проти країни.

Суд наклав арешт на корпоративні права 9 українських підприємств, які належать російським холдинговим компаніям «Ростєх», «Татнєфть», «РусАл» та «Група ГМС», а також на 70 об’єктів нерухомого майна, включаючи майнові комплекси та земельні ділянки, загальною вартістю понад 4,5 млрд грн.

Досудове розслідування триває за фактами диверсії та ведення агресивної війни (ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України).

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