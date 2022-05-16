В США вийшли дані щодо інфляції: реакція інвесторів неоднозначна — Finance.ua

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В США вийшли дані щодо інфляції: реакція інвесторів неоднозначна

Вчора 17:46 — Світ

Ринки очікували, що інфляція сповільниться до 8,1%. Проте цей показник знизився до 8,3%. Його «обвал» до 8,1% був би надто оптимістичним сценарієм. Попри це цифри вийшли цілком позитивні, і головне — реалістичні. Інфляція в США «місяць на місяць» справді суттєво сповільнилася — з 1,2% до 0,3%. Однак і тут не все так гладко: базова інфляція, яка вважається без урахування цін на продовольство та електроенергію, виявилася помітно вищою за очікування. Вона «розігналася» з 0,3% м/м до 0,6% м/м — це дуже тривожний «дзвіночок».

Інфляція у США (%). Джерело: tradingeconomics.com

Зрозуміло, інвесторам не така важлива сама по собі інфляція, як те, наскільки цей показник впливає на ФРС. Федрезерв надає більшого значення базовій, та її прискорення, зі зрозумілих причин, посилює тривогу інвесторів. Крім того, з погляду обивателя ситуація зі зростанням цін лише погіршилася — про це свідчить показник інфляції у вартості продуктів харчування.

Інфляція у США (%). Джерело: tradingeconomics.com

Це є серйозною загрозою для демократів на майбутніх виборах. У своїх бідах прості американці продовжують звинувачувати Президента США Джо Байдена (Joseph Biden, Jr.) та правлячу партію. Ринки відреагували на дані негативно. До оголошення статистики щодо інфляції фондові індекси США знаходилися в позитивній зоні, а відразу після публікації котирування «почервоніли». Ближче до кінця минулого тижня ринки знову почали зростати. Однак цей відскок — не більш ніж корекція.Навіть на «ведмежому» ринку 2000-2002 рр. в США траплялися відносно тривалі періоди зростання та міні-ралі. Потенціал падіння ще остаточно не вичерпаний.

Проте поки що немає підстав вважати, що ставку на наступному засіданні піднімуть сильніше, ніж на нещодавньому (тобто ті ж 0,50%). Глава ФРС дав чітко зрозуміти, що зростання ставки на 0,75% і більше неможливе — інакше в економіці США почнеться рецесія. Поки що істеблішмент не готовий заплатити таку ціну за вирішення проблем з інфляцією.

Значення індексу долара США досягло рекордних позначок. Найближчим часом визначиться подальший тренд щодо даного активу. Не варто забувати про позицію Китаю, де знову періодично оголошують про локдауни в рамках боротьби з пандемією коронавірусу. Уповільнення економіки КНР згубно впливає на темпи загальносвітового зростання.

Матеріал підготовлено відділом аналітики фінансових ринків RoboForex.

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