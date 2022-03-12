В Росії заблокували Instagram, Meta визнали екстремістами — Finance.ua

В Росії заблокували Instagram, Meta визнали екстремістами

Вчора 09:18

За декілька годин після звернення Гепрокуратури Росії Роскомнадзор заявив, що заблокує Instagram, а суд визнав корпорацію Meta екстремістською організацією.

Про це повідомляється на сайті Роскомнадзора , зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

В кремлівському регуляторі заявили, що блокують соцмережі Instagram через заклики до насильства проти росіян.

«У соціальній мережі Instagram поширюються інформаційні матеріали, які містять заклики до здійснення насильницьких дій щодо громадян російської федерації, зокрема військовослужбовців», — пишуть окупанти.

Як повідомив міністр цифрової трансформації України, слідом з’явилося рішення російського суду, яке визнало Meta екстремістською організацією на території рф.

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