В Росії заблокували Instagram, Meta визнали екстремістами — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

В Росії заблокували Instagram, Meta визнали екстремістами

Вчора 09:18
203
За декілька годин після звернення Гепрокуратури Росії Роскомнадзор заявив, що заблокує Instagram, а суд визнав корпорацію Meta екстремістською організацією.
Про це повідомляється на сайті Роскомнадзора, зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
В кремлівському регуляторі заявили, що блокують соцмережі Instagram через заклики до насильства проти росіян.
«У соціальній мережі Instagram поширюються інформаційні матеріали, які містять заклики до здійснення насильницьких дій щодо громадян російської федерації, зокрема військовослужбовців», — пишуть окупанти.
Як повідомив міністр цифрової трансформації України, слідом з’явилося рішення російського суду, яке визнало Meta екстремістською організацією на території рф.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
За матеріалами: Економічна Правда
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.