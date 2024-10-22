В росії попередили про різке подорожчання електроніки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В росії попередили про різке подорожчання електроніки

255
Російські магазини готуються підняти ціни на електроніку на 10−15% до початку 2025 року.
Про це повідомляє The Moscow Times.
Дистриб’ютори вже закупили перші партії продукції за підвищеними цінами та планують доставити їх до країни до початку передноворічних розпродажів.
Повідомляється, що у жовтні закупівельна вартість ноутбуків зросла на 10−15%.
Серед причин підвищення вартості називають падіння курсу рубля до долара, відмову іноземних банків від проведення платежів із Росії та ускладнення логістичних ланцюжків.
У «Мегафоні» вже зафіксували зростання вартості смартфонів на 5−15%. У компанії вбачають передумови для підвищення цін на всю номенклатуру електроніки, яка закуповується для продажу на російському ринку.
Також в повідомленні додають, що передумов для розвороту тенденції дорожчання поки що немає.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.