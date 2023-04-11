В ОАЕ продали найдорожчий у світі номерний знак: він обійшовся в 15 млн доларів — Finance.ua
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В ОАЕ продали найдорожчий у світі номерний знак: він обійшовся в 15 млн доларів

Світ
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В ОАЕ продали найдорожчий у світі номерний знак: він обійшовся в 15 млн доларів
В ОАЕ продали найдорожчий у світі номерний знак: він обійшовся в 15 млн доларів, Фото: Bloomberg
У Дубаї на аукціоні продали номерний знак за 55 млн дирхамів (15 млн доларів).
Про це повідомляє Bloomberg.
Номерний знак складається з літери P та цифри 7. Особа переможця аукціону не розголошується.
Відомо, що вторговані кошти підуть на благодійність.
Як зауважує Bloomberg, в ОАЕ є звичка продавати рідкісні номерні знаки на благодійних аукціонах — надбагаті люди купують їх, щоб продемонструвати свій статус і багатство. Цей аукціон побив рекорд, встановлений у 2008 році арабським бізнесменом Саїдом Абдулом Гаффаром Хурі, який заплатив 52,2 млн дирхамів за табличку з цифрою 1.
Проданий номерний знак можна повісити на будь-яку автівку, зареєстровану в еміраті.

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За матеріалами:
Діло
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