В Німеччині арештували російську яхту за $600 млн — Finance.ua

В Німеччині арештували російську яхту за $600 млн

Вчора 15:15 — Фондовий ринок

В Німеччині арештували російську яхту за $600 млн, Getty Images

Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини повідомило про арешт супер’яхти Dilbar. Судно належить сестрі російського олігарха Алішера Усманова.

Про це йдеться у повідомленні відомства в Twitter.

Вартість яхти Dilbar оцінюється в $600 млн. Це найбільша за водотоннажністю моторна яхта, її екіпаж складається з 96 осіб, а довжина судна становить 156 метрів.

Власника яхти визначили шляхом ретельного розслідування. Оскільки Усманов фігурує у списках Європейського Союзу, яхта може бути на законних підставах залишена в Гамбурзі як така, що підпадає під дію закону про санкції, пояснили у відомстві.

Американський Forbes на початку березня повідомляв, що німецька влада заблокувала яхту Dilbar через два дні після того, як Усманов потрапив під санкції ЄС.

Яхта з кінця жовтня 2021 року перебувала на модернізації в Гамбурзі.

Нагадаємо, у податковій гавані острова Джерсі заморозили активи російського олігарха Романа Абрамовича. Загалом заблоковані понад $7 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.