В Німеччині арештували російську яхту за $600 млн — Finance.ua
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В Німеччині арештували російську яхту за $600 млн

Вчора 15:15Фондовий ринок
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В Німеччині арештували російську яхту за $600 млнВ Німеччині арештували російську яхту за $600 млн, Getty Images
Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини повідомило про арешт супер’яхти Dilbar. Судно належить сестрі російського олігарха Алішера Усманова.
Про це йдеться у повідомленні відомства в Twitter.
Вартість яхти Dilbar оцінюється в $600 млн. Це найбільша за водотоннажністю моторна яхта, її екіпаж складається з 96 осіб, а довжина судна становить 156 метрів.
Власника яхти визначили шляхом ретельного розслідування. Оскільки Усманов фігурує у списках Європейського Союзу, яхта може бути на законних підставах залишена в Гамбурзі як така, що підпадає під дію закону про санкції, пояснили у відомстві.
Американський Forbes на початку березня повідомляв, що німецька влада заблокувала яхту Dilbar через два дні після того, як Усманов потрапив під санкції ЄС.
Яхта з кінця жовтня 2021 року перебувала на модернізації в Гамбурзі.
Нагадаємо, у податковій гавані острова Джерсі заморозили активи російського олігарха Романа Абрамовича. Загалом заблоковані понад $7 млрд.

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За матеріалами: Фінансовий клуб
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