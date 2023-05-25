В Мінагрополітики підрахували, чи вистачить українцям вітчизняної гречки у 2023 році — Finance.ua
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В Мінагрополітики підрахували, чи вистачить українцям вітчизняної гречки у 2023 році

Аграрний ринок
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В Мінагрополітики підрахували, чи вистачить українцям вітчизняної гречки у 2023 році
В Мінагрополітики підрахували, чи вистачить українцям вітчизняної гречки у 2023 році
Урожай гречки в Україні має на 100% покрити потреби споживачів, також залишиться запас для формування перехідних резервів.
Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.
У відомстві прогнозують, що цього року культурою засіють до 115,4 тис. га, тоді як торік гречкою було засіяно 114,6 тис га. Водночас Мінагрополітики констатує, що наразі темпи сівби цієї культури відстають від минулорічних.
Станом на середину травня в Україні гречкою засіяли 43,26 тис. га (37%), тоді як 2022 року на аналогічну дату сівбу було проведено на площі 48 тис. га. При такій площі в минулому році українські аграрії зібрали майже 160 тис. тонн гречки.
За даними Мінагрополітики, внутрішнє споживання крупи в Україні становить орієнтовно 110 тис. тонн щорічно.
«Тобто для внутрішнього споживання українці сповна будуть забезпечені цією с/г культурою, а залишки дозволять сформувати перехідний резерв», — запевнили у відомстві.
Найбільше аграрії сіють гречку у Тернопільській області, де наразі вже засіяли 8,8 тис. га. Також в трійці лідерів Вінниччина та Сумщина. У Вінницькій області сільгосптоваровиробники станом на 18 травня провели сівбу на площі 4,4 тис. га. У Сумській області аграрії наразі випереджають минулорічні показники, засіявши вже 5,2 тис. га.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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