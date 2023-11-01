В Ірландії планують обмежувати розміщення новоприбулих біженців у житлі — Finance.ua

В Ірландії планують обмежувати розміщення новоприбулих біженців у житлі
В Ірландії планують обмежувати розміщення новоприбулих біженців у житлі, за яке платить держава. Але водночас в країні прагнуть і далі зберігати «солідарність з Києвом».
Про це повідомляє Financial Times.
Ірландія розглядає можливі обмеження щодо термінів, протягом яких українські біженці можуть залишатися в оплачуваних державою помешканнях, бо країна стикнулася з «житловою кризою», пише видання.
В країні прийняли майже 100 000 біженців після повномасштабного вторгнення росії в Україну минулого року. Це один із найвищих показників по всьому ЄС відносно чисельності населення.
Згідно з офіційними даними, приплив біженців сприяв тому, що населення Ірландії зросло майже до 5,3 мільйона. Це найбільше зростання за 15 років відбулося буквально протягом року.
«Ця тенденція викликала напругу в правлячій коаліції щодо того, як саме переглянути політику відкритих дверей Ірландії: країна бореться з житловою кризою, особливо серед молоді, яка намагаються купити чи орендувати житло. Через обмежені можливості українських біженців часто поселяють у готелях, оплачуваних державою», — пише FT.
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