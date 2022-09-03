В General Motors презентували електричний кабріолет за $10 000 — Finance.ua

В General Motors презентували електричний кабріолет за $10 000 Вчора 02:19 — Технології&Авто

В General Motors презентували електричний кабріолет за $10 000, Фото: General Motors

Компактний електрокар Wuling HongGuang Mini EV отримав нову нестандартну версію. У виробництво надходить стильний кабріолет.

Про це повідомляє офіційний сайт General Motors.

Кабріолет Wuling HongGuang Mini EV у статусі концепт-кара дебютував навесні 2021 року на автошоу у Шанхаї. Тепер концерн General Motors (саме він є власником Wuling) ухвалив рішення про початок виробництва моделі.

Новий Wuling Mini EV Cabrio зберігає знайомий дизайн. Він став двомісним, адже замість задніх сидінь обладнали нішу, куди ховається м’який дах. За передніми кріслами з’явилися дуги, що рятують під час перевертання.

Фото: General Motors

Мініатюрний двомісний електрокар оснащений потужнішим 41-сильним мотором від топового Wuling Mini EV, а його максимальну швидкість обмежать на 100 км/год. Акумуляторна батарея підвищеної ємності (26,5 кВт∙год) дозволяє проїхати майже 300 км без підзарядки.

Точна ціна Wuling HongGuang Mini EV у версії кабріолет поки що офіційно не оголошена, але відомо, що він стане найдорожчим у лінійці. За попередніми даними, купити китайський електромобіль можна буде за $10 000. У Європі модель представлять під брендом FreZe.

Фото: General Motors

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