В браузер Opera Crypto інтегрували MetaMask та інші криптогаманці — Finance.ua

В браузер Opera Crypto інтегрували MetaMask та інші криптогаманці Вчора 04:23 — Фінтех і Картки

В браузер Opera Crypto інтегрували MetaMask та інші криптогаманці

Норвезька компанія Opera додала у свій браузер Opera Crypto підтримку MetaMask та інших провідних криптовалютних гаманців напередодні злиття The Merge в Ethereum.

Користувачі зможуть обирати потрібний гаманець прямо в адресному рядку за допомогою функції Wallet Selector. Рішення автоматизує процес перемикання між додатками під час обміну токенами або транзакціями.

«Ми створили Wallet Selector, керуючись відгуками наших користувачів. Їм більше не потрібно постійно заходити в налаштування або перемикатися між розширеннями гаманця», — пояснив СЕО Opera Томаш Ставарц.

Функція стала частиною оновлення браузера, яке розробники вважають одним з найзначніших в історії продукту. Зміни також посилили захист користувачів від зломів та фішингових атак.

Opera Crypto Browser — автономний продукт, що працює у зв’язці з класичним браузером компанії і надає підтримку децентралізованим додаткам (dApps) та криптогаманцям. У криптобраузер також вбудований сервіс Crypto Corner, який показує свіжі новини світу криптовалют та пропонує користувачам освітній контент.

За словами керівника криптосистеми Opera С’юзі Батт, Opera Crypto Browser — єдиний браузер, який повністю готовий до злиття The Merge. У компанії мають намір продовжувати інтегрувати в браузер інші блокчейни, криптогаманці та токени. Розробники також пообіцяли покращити безпеку браузера, додавши до нього засіб модерації шкідливих адрес, щоб користувачі були впевнені у роботі з перевіреними смартконтрактами.

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.