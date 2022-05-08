В АРМА передали 3 мільйони компанії «Росатом Східна Європа» — Finance.ua
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В АРМА передали 3 мільйони компанії «Росатом Східна Європа»

Вчора 07:21Казна та Політика
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В АРМА передали 3 мільйони компанії «Росатом Східна Європа»В АРМА передали 3 мільйони компанії «Росатом Східна Європа»
В управління АРМА передано 3 млн грн коштів російської компанії «Росатом Східна Європа».
Про це Київська міська прокуратура повідомляє у Телеграм.
Подільська окружна прокуратура Києва спільно зі слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві за матеріалами ГУ СБУ в м. Києві та Київській області передала кошти резидента рф у сумі понад 3 млн грн в управління до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 Кримінального кодексу України).
Слідство встановило, що у Києві здійснює діяльність ТОВ «Росатом Східна Європа», засновником якого з часткою 99,9% є резидент рф, який на 100% належить юридичній особі ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс». Останній, у свою чергу, на 100% належить державній корпорації по атомній енергії «Росатом».
Таким чином, кінцевим бенефіціарним власником з часткою 100% у ТОВ «Росатом Східна Європа» є державна структура, підконтрольна уряду рф, а тому є значний ризик у прийнятті рішень керівництвом ТОВ «Росатом Східна Європа» на шкоду державній безпеці України.
У межах слідства банківські рахунки вказаного резидента рф заарештовано, а кошти, розміщені на них, у розмірі понад 3 млн грн, передано в управління АРМА.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
За матеріалами: Укрінформ
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