"Утримувати переселенців довічно": Подоляк зробив зустрічну пропозицію тим, хто радить віддати території — Finance.ua

"Утримувати переселенців довічно": Подоляк зробив зустрічну пропозицію тим, хто радить віддати території

Вчора 18:03 — Казна та Політика

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк запропонував довічно утримувати українських біженців тим, хто вказує державі поступитися територіями задля припинення війни з Росією.

Подоляк пояснив, що ніхто не захоче повертатися у свої будинки, поки поруч стоїть російський варвар.

Про це радник голови ОП написав у Мережі 28 травня.

«Тим, хто пропонує Україні закінчити війну, погодившись на територіальні поступки й нову лінію кривавого розмежування, пропоную створити спільний фонд, щоб утримувати 13 млн вимушених переселенців. Довічно. Бо ніхто не захоче повертатися у свої будинки, поки поруч стоїть російський варвар», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Подоляк також заявив, що деякі країни, які прагнуть «домовитися» з росією за допомогою переговорів, роблять «катастрофічну помилку», бо рф можна зупинити лише спільною силою.

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