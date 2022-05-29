"Утримувати переселенців довічно": Подоляк зробив зустрічну пропозицію тим, хто радить віддати території — Finance.ua
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"Утримувати переселенців довічно": Подоляк зробив зустрічну пропозицію тим, хто радить віддати території

Вчора 18:03Казна та Політика
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Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк запропонував довічно утримувати українських біженців тим, хто вказує державі поступитися територіями задля припинення війни з Росією.
Подоляк пояснив, що ніхто не захоче повертатися у свої будинки, поки поруч стоїть російський варвар.
Про це радник голови ОП написав у Мережі 28 травня.
«Тим, хто пропонує Україні закінчити війну, погодившись на територіальні поступки й нову лінію кривавого розмежування, пропоную створити спільний фонд, щоб утримувати 13 млн вимушених переселенців. Довічно. Бо ніхто не захоче повертатися у свої будинки, поки поруч стоїть російський варвар», — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, раніше Подоляк також заявив, що деякі країни, які прагнуть «домовитися» з росією за допомогою переговорів, роблять «катастрофічну помилку», бо рф можна зупинити лише спільною силою.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: ТСН
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