"Утримувати переселенців довічно": Подоляк зробив зустрічну пропозицію тим, хто радить віддати території — Finance.ua

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк запропонував довічно утримувати українських біженців тим, хто вказує державі поступитися територіями задля припинення війни з Росією.
Подоляк пояснив, що ніхто не захоче повертатися у свої будинки, поки поруч стоїть російський варвар.
Про це радник голови ОП написав у Мережі 28 травня.
«Тим, хто пропонує Україні закінчити війну, погодившись на територіальні поступки й нову лінію кривавого розмежування, пропоную створити спільний фонд, щоб утримувати 13 млн вимушених переселенців. Довічно. Бо ніхто не захоче повертатися у свої будинки, поки поруч стоїть російський варвар», — йдеться у повідомленні.