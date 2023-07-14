USAI збільшує фінансування грантів для бізнесу: в розмірі від 600 тис. грн до 1 млн 200 тис. грн — Finance.ua
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USAI збільшує фінансування грантів для бізнесу: в розмірі від 600 тис. грн до 1 млн 200 тис. грн

Особисті фінанси
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USAI збільшує фінансування грантів для бізнесу: в розмірі від 600 тис. грн до 1 млн 200 тис. грн
USAI збільшує фінансування грантів для бізнесу: в розмірі від 600 тис. грн до 1 млн 200 тис. грн
Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» збільшує фінансування гранту підтримки безперервності та відновлення бізнесу з 36 млн до 92 млн гривень.
Про це пише «Дія.Бізнес».
Гранти в розмірі від 600 000 грн до 1 200 000 грн зможуть отримати 120 бізнесів, які працюють у секторах ІТ, інжинірингу, виробництва, послуг, креативної індустрії.
На що можна витратити кошти?
  • розробку продукту та інновації;
  • створення або відновлення ланцюгів постачання;
  • персонал;
  • покращення онлайн-маркетингу та просування на внутрішньому й зовнішньому ринках, підвищення конкурентоспроможності бізнесу тощо.
Подати заявку можна до 24 липня.

Як взяти участь?

Прийом заявок триватиме до 24 липня 2023 року. Детальна інформація щодо подачі заявки, необхідних документів та критеріїв відбору за посиланням.
З усіма наявними грантовими можливостями від Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» можна ознайомитися за посиланням.
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За матеріалами:
Finance.ua
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