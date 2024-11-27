Уряд затвердив новий порядок повернення продуктів — Finance.ua
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Уряд затвердив новий порядок повернення продуктів

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Уряд затвердив новий порядок повернення продуктів
Уряд затвердив новий порядок повернення продуктів
Кабінет Міністрів затвердив новий порядок повернення непридатних чи небезпечних для споживання харчових продуктів. Нові правила запрацюють після припинення чи скасування воєнного стану.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Зазначається, що новий механізм дозволить захистити права покупців та одночасно надасть бізнесу можливість швидко й без звернень до суду врегульовувати зі споживачами спірні питання.
«Це певною мірою убезпечить доброчесний бізнес від перевірок та стане надійним механізмом захисту прав споживачів», — зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Що зміниться

Порядок передбачає можливість як заміни непридатних/небезпечних для споживання харчових продуктів на придатні, так і виплати покупцю коштів за повернення таких продуктів. Також встановлює чіткі кінцеві терміни повернення чи заміни непридатних/небезпечних харчових продуктів, порядок дій покупця та продавця тощо.
Зокрема, документом визначені такі строки заміни чи повернення продуктів з моменту його придбання:
  • протягом доби — харчові продукти, що зберігаються за температури +6 °C;
  • не пізніше трьох календарних днів — продукти, граничний термін споживання (дата «вжити до») або мінімальний термін придатності яких не перевищує 14 днів (але в будь-якому випадку до закінчення терміну придатності);
  • не пізніше 14 днів з моменту придбання — продукти, термін придатності яких перевищує 14 днів.
Для випадків дистанційного придбання продуктів (онлайн торгівля) передбачено, що терміни повернення та заміни починають діяти з часу фактичного отримання покупцем продукції.
За матеріалами:
Finance.ua
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