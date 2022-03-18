Уряд визначив першочергові завдання для "Укрпошти" в умовах воєнного стану — Finance.ua
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Уряд визначив першочергові завдання для "Укрпошти" в умовах воєнного стану

Вчора 15:42Казна та Політика
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Уряд визначив першочергові завдання для "Укрпошти" в умовах воєнного стануУряд визначив першочергові завдання для "Укрпошти" в умовах воєнного стану
Кабінет Міністрів ухвалив постанову щодо організації роботи «Укрпошти» на період дії воєнного стану. Рішення ухвалено для недопущення соціальної та продовольчої кризи.
Про це свідчить постанова уряду від 17 березня 2022 р. № 305.
Рішенням на «Укрпошту» покладенні такі завдання:
  • забезпечення доставки пенсій і грошової допомоги громадянам, які отримують пенсії та грошову допомогу (за наявності технічної можливості);
  • здійснення доставки ліків, гуманітарної допомоги, поштових відправлень та періодичних друкованих видань (за наявності технічної можливості);
  • здійснення безоплатного перевезення майна вітчизняних підприємств, установ та організацій згідно з переліком, який формується Міністерством економіки і передається до Міністерства інфраструктури.
«Мережам автозаправних комплексів, які провадять свою діяльність на території України, забезпечити заправку (відпуск пального) автотранспортних засобів, які належать або перебувають в користуванні «Укрпошти», — йдеться в рішенні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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