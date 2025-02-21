Уряд виділив ще майже ₴8 мільярдів на закупівлю дронів — Finance.ua
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Уряд виділив ще майже ₴8 мільярдів на закупівлю дронів

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Уряд виділив ще майже ₴8 мільярдів на закупівлю дронів
Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення ще 7,9 млрд грн на дрони, закупівлю яких здійснить Держслужба спецзв’язку та захисту інформації.
Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду 21 лютого.
«Сьогодні уряд також ухвалює рішення про виділення ще 7,9 млрд грн на закупівлю дронів. Ці кошти будуть перенаправлені Держслужбі спецзв’язку та захисту інформації, яка здійснить необхідні закупівлі», — сказав він
Шмигаль підкреслив, що завдання, яке ставить уряд перед собою, — це довести власне виробництво зброї щонайменше до половини від наявної нині потреби. За його словами, для того, щоб реалізувати цю мету, цьогоріч Кабмін виділив рекордну суму на модернізацію власного ОПК та закупівлю зброї.
Прем’єр зауважив, що зараз Україна виробляє близько третини від необхідної кількості зброї. Він наголосив, що в сегменті дронів вітчизняна продукція складає майже 100%.
Глава уряду також нагадав, що у січні цього року виробництво безпілотників збільшилося в 10 разів порівняно з січнем 2024 року. За 2023 та 2024 роки власне виробництво артилерії збільшилося втричі, бронетранспортерів — у 5 разів, протитанкової зброї — у 2 рази, боєприпасів — у 2,5 рази.
За матеріалами:
Укрінформ
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