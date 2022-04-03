Уряд виділив кошти на страхування залізничного експорту — Finance.ua

Уряд виділив кошти на страхування залізничного експорту

Вчора 15:14 — Казна та Політика

Уряд прийняв рішення про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для покриття страхування у разі відмови його надати страховими компаніями.

Про це пише пресслужба Кабміну.

Відшкодування передбачено для власників та операторів рухомого складу, допущеного до обігу залізницями колії європейського стандарту — у разі перебування такого рухомого складу на території України.

Відповідне розпорядження було прийнято Кабінетом Міністрів 30 березня.

У зв’язку з агресією російської федерації наразі неможливе здійснення експорту основних вантажів (зерно, руда, чорні метали тощо) через порти України. Саме на них припадало близько 70% товарообороту.

Саме тому виникла необхідність перенаправлення вантажопотоків через міжнародні залізничні переходи України у Республіку Польща, Словацьку Республіку, Румунію, Угорщину та далі у Західну Європу. Забезпечуючи компенсацію збитків для залізничних перевезень, уряд створює умови стабільної роботи нових логістичних маршрутів.

Державні компенсації також надаватимуться судновласникам у портах Дунайського регіону у разі відмови його надати страховими компаніями.

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