Уряд виділив кошти на страхування залізничного експорту — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Уряд виділив кошти на страхування залізничного експорту

Вчора 15:14Казна та Політика
154
Уряд прийняв рішення про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для покриття страхування у разі відмови його надати страховими компаніями.
Про це пише пресслужба Кабміну.
Відшкодування передбачено для власників та операторів рухомого складу, допущеного до обігу залізницями колії європейського стандарту — у разі перебування такого рухомого складу на території України.
Відповідне розпорядження було прийнято Кабінетом Міністрів 30 березня.
У зв’язку з агресією російської федерації наразі неможливе здійснення експорту основних вантажів (зерно, руда, чорні метали тощо) через порти України. Саме на них припадало близько 70% товарообороту.
Саме тому виникла необхідність перенаправлення вантажопотоків через міжнародні залізничні переходи України у Республіку Польща, Словацьку Республіку, Румунію, Угорщину та далі у Західну Європу. Забезпечуючи компенсацію збитків для залізничних перевезень, уряд створює умови стабільної роботи нових логістичних маршрутів.
Державні компенсації також надаватимуться судновласникам у портах Дунайського регіону у разі відмови його надати страховими компаніями.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.