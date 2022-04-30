Уряд спростив реєстрацію в Державній службі зайнятості — Finance.ua

Уряд спростив реєстрацію в Державній службі зайнятості

Вчора 11:00 — Особисті фінанси

Уряд спрощує реєстрацію в Державній службі зайнятості українців, які втратили роботу під час дії воєнного стану.

Відповідна постанова прийнята 29.04.22 на засіданні Уряду за поданням Міністерства економіки.

Особи, які не мають повного пакета документів для подачі заявки, зможуть стати на облік по безробіттю за спрощеною процедурою — через додаток або портал Дія.

Йдеться про подачу заяви у електронній формі без урахування документів про освіту, трудової книжки, військово-облікового документа тощо.

Отримати офіційний статус безробітного можуть люди, які після введення воєнного стану працювали на умовах трудового договору, гіг-контракту чи іншого цивільно-правового договору, але втратили роботу.

Уряд гарантує виплату допомоги всім, хто став на облік у визначеному законодавством порядку.

«Держава надає та підтверджує соціальні гарантії для населення. Зокрема, для погашення заборгованості по виплаті допомоги з безробіття Уряд виділив 1,2 мільярда гривень із резервного фонду. Водночас пріоритетною задачею є мінімізація безробіття. Тому активно продовжуємо релокацію підприємств, стимулюємо компенсаціями працевлаштування ВПО, реалізуємо політику дерегуляції, аби бізнес працював та створював нові робочі місця», — заявив заступник міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ігор Дядюра.

Довідка Finance.ua:

раніше Уряд ухвалив постанову, якою визначив порядок реєстрації безробітних, нарахування та виплату допомоги по безробіттю під час війни. Громадяни можуть скласти заяву про надання статусу безробітного, призначення допомоги або припинення реєстрації за допомогою порталу або мобільного додатку Дія та електронних сервісів Державної служби зайнятості.

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