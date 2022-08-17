Уряд схвалив законопроект про скорочення 20% дозволів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд схвалив законопроект про скорочення 20% дозволів

Казна та Політика
4524
Уряд схвалив законопроект про скорочення 20% дозволів
Уряд схвалив законопроект про скорочення 20% дозволів
Уряд схвалив законопроект про скорочення п’ятої частини від усього Переліку документів дозвільного характеру.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Проектом Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)», головним розробником якого є ДРС, передбачається скасування 17 дозволів.

Для чого це необхідно

Це дозволить покращити умови ведення бізнесу, упорядкувати кількість документів дозвільного характеру шляхом скасування дозвільних документів (об’єктів, на які вони видаються), що не актуальні, дублюються та які не містять ризиків (загроз) для життя громадян, охорона навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.