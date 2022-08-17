Уряд схвалив законопроект про скорочення 20% дозволів — Finance.ua

Уряд схвалив законопроект про скорочення 20% дозволів Вчора 11:15 — Казна та Політика

Уряд схвалив законопроект про скорочення 20% дозволів

Уряд схвалив законопроект про скорочення п’ятої частини від усього Переліку документів дозвільного характеру.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Проектом Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)», головним розробником якого є ДРС, передбачається скасування 17 дозволів.

Для чого це необхідно

Це дозволить покращити умови ведення бізнесу, упорядкувати кількість документів дозвільного характеру шляхом скасування дозвільних документів (об’єктів, на які вони видаються), що не актуальні, дублюються та які не містять ризиків (загроз) для життя громадян, охорона навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави.

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