UniCredit розпочав переговори про продаж російської «дочки» — ЗМІ

Вчора 10:30 — Фондовий ринок

Один із найбільших італійських банків UniCredit розпочав попередні переговори про продаж свого російського підрозділу після звернення зацікавлених покупців.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на співрозмовників.

Зазначається, що низка фінансових установ та компаній, яким потрібна банківська ліцензія, звернули увагу на UniCredit. Після одного зі звернень почалися попередні переговори з потенційними російськими покупцями, які не потрапили під західні санкції.

UniCredit, австрійський Raiffeisen Bank International AG та французький Societe Generale SA входять до трійки найбільших західноєвропейських кредиторів у Росії.

Раніше SocGen погодився продати свій підрозділ «Росбанк» групі компаній «Інтеррос» найбагатшої людини рф, олігарха Володимира Потаніна — банківська група при цьому зазнала втрат у 3 млрд євро. Raiffeisen також заявив, що до групи звернулися «непрохані покупці».

Співрозмовники Bloomberg зазначають, що виконавчий директор групи Андреа Орсель хоче отримувати прибуток від будь-якої транзакції та виключає угоди, які призведуть до подальшого удару по капіталу банку.

Попередній етап переговорів означає, що можуть обірватися будь-якої миті. Крім продажу, банк продовжує розглядати й інші варіанти — зокрема, вихід у рамках термінового перегляду бізнесу.

UniCredit має в рф 4 тис. співробітників, 2 млн клієнтів і 70 відділень. Максимальні втрати від операцій в агресорі досягають 7,4 млрд дол. — це один з найвищих показників серед західних банківських груп, що працюють у рф.

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