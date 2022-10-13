Укрзалізниця запустила продаж абонементів на проїзд в електричках по десяти областях у чат-боті — Finance.ua

Укрзалізниця запустила продаж абонементів на проїзд в електричках по десяти областях у чат-боті Вчора 21:23 — Фондовий ринок

У чат-боті АТ «Укрзалізниця» стало можливим придбати абонементи на місячний проїзд приміськими рейсами у низці областей.

Зокрема, абонементи можна придбати для проїзду на приміських маршрутах у Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

Вартість абонементу стартує від 200 грн і залежить від конкретного маршруту, обраного пасажиром.

З абонементом пасажир отримує безлімітну кількість поїздок обраним маршрутом протягом 30 днів від дати старту абонементу.

Також можна придбати абонемент і на Київську кільцеву електричку, що буде максимально зручним для жителів столиці.

Також до чат-боту додали функцію купівлі разових квитків на електрички Одеської залізниці.

Економічна Правда За матеріалами:

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