Укрзалізниця запускає новий регіональний поїзд експериментального типу (фото) — Finance.ua

Укрзалізниця запускає новий регіональний поїзд експериментального типу (фото) Сьогодні 18:30 — Особисті фінанси

Укрзалізниця запускає новий регіональний поїзд експериментального типу (фото)

Укрзалізниця запускає новий регіональний поїзд експериментального типу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«З 11 липня призначаємо новий регіональний поїзд № 826/825 Львів — Тернопіль — Хмельницький, який курсуватиме щоденно, крім вівторка», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що поїзд ЕПЛ9Т № 007 після ремонту отримав 2 клас комфортності. Він обладнаний:

пандусами та інклюзивними вбиральнями;

місцями для пасажирів на кріслах колісних;

кріпленнями для велосипедів.

Фото: Укрзалізниця

Також є 2 автомати з напоями та снеками.

Серед інших оновлень:

сучасні індивідуальні м’які крісла з можливістю регулювання положення та розетками/роз'ємами USB для зарядки гаджетів;

індивідуальні столики для кожного пасажира;

кріплення для мобільних пристроїв, які дозволяють зручно дивитися улюблений серіал в дорозі;

оновлена система освітлення з можливістю включення пониженого рівня освітлення салонів;

індикація зайнятості вбиралень;

вагонне табло з маршрутом;

багажні полиці зі збільшеною місткістю;

облаштовані стелажі для перевезення валіз.

Фото: Укрзалізниця

«Це вже п’ятий капітально відремонтований поїзд цього року, та 42-й — з початку повномасштабного вторгнення. Укрзалізниця й надалі планує модернізувати приміський рухомий склад, яким лише від початку року скористалося понад 14,5 мільйона пасажирів, чверть із яких — пільговики. Саме тому для системного оновлення приміських поїздів необхідна активна участь держави», — додали в компанії.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.