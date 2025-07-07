Укрзалізниця запускає новий регіональний поїзд експериментального типу (фото) — Finance.ua
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Укрзалізниця запускає новий регіональний поїзд експериментального типу (фото)

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Укрзалізниця запускає новий регіональний поїзд експериментального типу (фото)
Укрзалізниця запускає новий регіональний поїзд експериментального типу (фото)
Укрзалізниця запускає новий регіональний поїзд експериментального типу.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«З 11 липня призначаємо новий регіональний поїзд № 826/825 Львів — Тернопіль — Хмельницький, який курсуватиме щоденно, крім вівторка», — сказано в повідомленні.
Зазначається, що поїзд ЕПЛ9Т № 007 після ремонту отримав 2 клас комфортності. Він обладнаний:
  • пандусами та інклюзивними вбиральнями;
  • місцями для пасажирів на кріслах колісних;
  • кріпленнями для велосипедів.
Фото: Укрзалізниця
Фото: Укрзалізниця
Також є 2 автомати з напоями та снеками.
Серед інших оновлень:
  • сучасні індивідуальні м’які крісла з можливістю регулювання положення та розетками/роз'ємами USB для зарядки гаджетів;
  • індивідуальні столики для кожного пасажира;
  • кріплення для мобільних пристроїв, які дозволяють зручно дивитися улюблений серіал в дорозі;
  • оновлена система освітлення з можливістю включення пониженого рівня освітлення салонів;
  • індикація зайнятості вбиралень;
  • вагонне табло з маршрутом;
  • багажні полиці зі збільшеною місткістю;
  • облаштовані стелажі для перевезення валіз.
Фото: Укрзалізниця
Фото: Укрзалізниця
«Це вже п’ятий капітально відремонтований поїзд цього року, та 42-й — з початку повномасштабного вторгнення. Укрзалізниця й надалі планує модернізувати приміський рухомий склад, яким лише від початку року скористалося понад 14,5 мільйона пасажирів, чверть із яких — пільговики. Саме тому для системного оновлення приміських поїздів необхідна активна участь держави», — додали в компанії.
За матеріалами:
Finance.ua
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