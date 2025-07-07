Укрзалізниця запускає новий регіональний поїзд експериментального типу (фото) — Finance.ua

Укрзалізниця запускає новий регіональний поїзд експериментального типу (фото)
Укрзалізниця запускає новий регіональний поїзд експериментального типу.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«З 11 липня призначаємо новий регіональний поїзд № 826/825 Львів — Тернопіль — Хмельницький, який курсуватиме щоденно, крім вівторка», — сказано в повідомленні.
Зазначається, що поїзд ЕПЛ9Т № 007 після ремонту отримав 2 клас комфортності. Він обладнаний:
- пандусами та інклюзивними вбиральнями;
- місцями для пасажирів на кріслах колісних;
- кріпленнями для велосипедів.
Також є 2 автомати з напоями та снеками.
Серед інших оновлень:
- сучасні індивідуальні м’які крісла з можливістю регулювання положення та розетками/роз'ємами USB для зарядки гаджетів;
- індивідуальні столики для кожного пасажира;
- кріплення для мобільних пристроїв, які дозволяють зручно дивитися улюблений серіал в дорозі;
- оновлена система освітлення з можливістю включення пониженого рівня освітлення салонів;
- індикація зайнятості вбиралень;
- вагонне табло з маршрутом;
- багажні полиці зі збільшеною місткістю;
- облаштовані стелажі для перевезення валіз.
«Це вже п’ятий капітально відремонтований поїзд цього року, та 42-й — з початку повномасштабного вторгнення. Укрзалізниця й надалі планує модернізувати приміський рухомий склад, яким лише від початку року скористалося понад 14,5 мільйона пасажирів, чверть із яких — пільговики. Саме тому для системного оновлення приміських поїздів необхідна активна участь держави», — додали в компанії.
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