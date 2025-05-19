«Укрзалізниця» не знає, як повернути $700 мільйонів боргу — Finance.ua
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«Укрзалізниця» не знає, як повернути $700 мільйонів боргу

Фондовий ринок
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«Укрзалізниця» перебуває в процесі аналізу можливих комплексних рішень щодо єврооблігацій та покращення ліквідності.
Про це йдеться у річному звіті компанії за 2024 рік, опублікованому на сайті Міністерства економіки, передає «Інтерфакс-Україна».
«У липні 2026 року товариство має виплатити значну частину заборгованості по єврооблігаціях, що в сукупності з необхідністю подальшого забезпечення фінансування капітальних інвестицій і поточних витрат для безперебійних залізничних перевезень та післявоєнного відновлення, несе невизначеність щодо погашення єврооблігацій», — зазначається у документі.
«Укрзалізниця» нагадала, що в січні 2025 року капіталізувала перенесені в результаті реструктуризації у 2022 році купонні виплати за єврооблігаціями-2026 зі ставкою 8,25% на суму $108,28 млн та за єврооблігаціями-2028 зі ставкою 7,875% - на суму $51,9 млн.
Це збільшило обсяги цих випусків відповідно до $703,18 млн та $351,9 млн.
В січні 2025 року компанія здійснила купонні виплати за єврооблігаціями, нараховані з липня 2024 року по дату капіталізації, на суму $38,27 млн.
«Станом на 31 грудня 2024 року товариство дотримувалось всіх фінансових та нефінансових умов за випущеними єврооблігаціями та процентними кредитами та запозиченнями, а також своєчасно розраховується за своїми фінансовими зобов’язаннями», — сказано також у річному звіті.
За матеріалами:
Економічна Правда
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