Укргідроенерго почало експортувати електроенергію до Молдови — Finance.ua
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Укргідроенерго почало експортувати електроенергію до Молдови

Вчора 19:30Енергетика
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Укргідроенерго почало експортувати електроенергію до МолдовиУкргідроенерго почало експортувати електроенергію до Молдови
Державне Укргідроенерго оголосило про початок експорту електроенергії до Молдови.
Про це повідомляється на сайті компанії.
10 травня між Укргідроенерго та молдовським АТ ENERGOCOM було укладено експортний контракт з продажу електричної енергії.
Щоденно Укргідроенерго на добових аукціонах з доступу до міждержавних мереж здійснює купівлю пропускної спроможності відповідно до добового графіку продажу електричної енергії, узгодженого з ЕNERGOCOM та ДП Moldelectrica, яке є системним оператором Молдови.
Компанія продає електричну енергію, забезпечуючи покриття пікового споживання та необхідних обсягів для енергосистеми Молдови. Генеруючих потужностей Укргідроенерго вистачить і на забезпечення енергосистеми України, і на експорт, зазначили в компанії. Зараз здійснюються тестові поставки для відпрацювання взаємодії з молдавськими партнерами.
«За рахунок експорту Укргідроенерго забезпечує надходження коштів в НЕК Укренерго за надання послуги з передачі електричної енергії, а також продаж частини надлишкової електричної енергії в період весняного водопілля», — сказав генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: НВ
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