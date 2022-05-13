Укргідроенерго почало експортувати електроенергію до Молдови — Finance.ua

10 травня між Укргідроенерго та молдовським АТ ENERGOCOM було укладено експортний контракт з продажу електричної енергії.
Щоденно Укргідроенерго на добових аукціонах з доступу до міждержавних мереж здійснює купівлю пропускної спроможності відповідно до добового графіку продажу електричної енергії, узгодженого з ЕNERGOCOM та ДП Moldelectrica, яке є системним оператором Молдови.
Компанія продає електричну енергію, забезпечуючи покриття пікового споживання та необхідних обсягів для енергосистеми Молдови. Генеруючих потужностей Укргідроенерго вистачить і на забезпечення енергосистеми України, і на експорт, зазначили в компанії. Зараз здійснюються тестові поставки для відпрацювання взаємодії з молдавськими партнерами.
«За рахунок експорту Укргідроенерго забезпечує надходження коштів в НЕК Укренерго за надання послуги з передачі електричної енергії, а також продаж частини надлишкової електричної енергії в період весняного водопілля», — сказав генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.