«Укренерго» зняло мережеві обмеження для Києва та Київської області — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Укренерго» зняло мережеві обмеження для Києва та Київської області

Енергетика
22
«Укренерго» зняло мережеві обмеження для Києва та Київської області
«Укренерго» зняло мережеві обмеження для Києва та Київської області
Енергетики завершили аварійно-відновлювальні роботи на одному з енергооб’єктів у центральному регіоні, що дозволило зняти обмеження у магістральних мережах для Києва та Київської області.
Про це повідомила НЕК «Укренерго».
Згідно з повідомленням компанії у телеграм-каналі у четвер, обмеження споживання все ще застосовуються у Житомирській області. Водночас у НЕК пояснили, що завдяки сонячній погоді та роботі відновлюваних джерел енергії обмеження споживання в регіоні менше, ніж звичайно.
«Однак через значний обсяг пошкоджень обладнання мережі ще не повністю відновлено. Ремонтні роботи в регіоні тривають, а також продовжуються на всіх інших енергооб’єктах, пошкоджених російськими масованими обстрілами», — зазначили в «Укренерго».
Водночас, за інформацією компанії, через наслідки негоди є локальні відключення у Чернігівській та Київській областях, але бригади обленерго працюють над відновленням енергоживлення споживачів.
В «Укренерго» наголосили, що енергосистема все ще відновлюється від наслідків російських ракетних та дронових атак, у зв’язку з чим закликали споживати електроенергію розумно: не включати одночасно багато потужних приладів, розподіляти, наскільки можна, їх використання протягом доби.
«Це дозволить знизити навантаження на енергосистему», — пояснили у НЕК.
Як повідомлялося, негода призвела до відключень електроенергії у 12 областях України 29 березня, зокрема, у Києві та Київській області довелося застосовувати стабілізаційні графіки через низьку пропускну спроможність мереж.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.