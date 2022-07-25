Укравтодор теж розглядає відтермінування виплат за євробондами — Finance.ua

Укравтодор теж розглядає відтермінування виплат за євробондами Вчора 15:46 — Фондовий ринок

Державний Укравтодор повідомив інвесторам про можливість відтермінування виплат за єврооблігаціями на суму 700 млн доларів, які торік було випущено під державні гарантії.

Про це йдеться у повідомленні компанії на сайті Лондонської біржі.

Компанія зазначила, що передумовою для цього слугує оголошення Україною запиту на отримання згоди щодо своїх єврооблігацій 20 липня цьогоріч.

«Укравтодор наразі оцінює свої варіанти управління зобов’язаннями щодо своїх Облігацій, гарантованих Гарантом (державою Україна). Після завершення цієї оцінки, ймовірно, найближчим часом буде проведено подібне управління пасивами щодо таких паперів», — йдеться в повідомленні.

У липні торік «Укравтодор» випустив євробонди на 700 мільйонів доларів під 6,25% річних на строк 7 років під державні гарантії.

Україна обговорює з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями можливості перегляду графіка виплат за зовнішнім боргом.

Уряди західних країн-кредиторів України планують скоординовано зупинити обслуговування боргу Києва з 1 серпня до кінця 2023 року з можливим продовженням ще на рік.

Економічна Правда За матеріалами:

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